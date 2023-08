ASSE : en pleine tempête, Batlles reçoit un soutien important

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Présenté comme une favorite pour la montée, l'AS Saint-Etienne s'est prise les pieds dans le tapis d'entrée. Les défaites concédées à domicile contre Grenoble (0-1) et à Rodez (2-1), avec à chaque fois des buts encaissés à la dernière minute, ont placé Laurent Batlles sur un siège éjectable. Car hormis six mois réussis après un mercato hivernal réussi en janvier dernier, le technicien connaît des résultats très décevants dans le Forez, où il est revenu il y a un an.

"J’aime beaucoup Laurent Batlles"

Néanmoins, Batlles peut encore compter sur le soutien de voix qui comptent, comme celle de Benjamin Nivet, ancien meneur de jeu devenu consultant L2 pour Prime Vidéo : "J’aime beaucoup Laurent Batlles, ce qu’il propose dans son management et son style de jeu, a expliqué l'ancien Troyen à Ouest-France. C’est peut-être l’équipe qui m’a le plus séduit sur la deuxième partie de saison dernière. Elle prône en tout cas un football très offensif. Le championnat de Ligue 2 progresse chaque année et il est de plus en plus difficile de s’en extraire. Cette saison sera passionnante. Il y a souvent une ou deux surprises. Quand on voit ce qu’a fait QRM l’an dernier, c’est pas mal. On pensait qu’ils lutteraient pour le maintien, mais Olivier Echouafni a fait du très bon travail". QRM, qui sera l'adversaire de l'ASSE ce week-end...

