ASSE : épanoui à Montpellier, Nordin explique son départ des Verts !

L’été dernier, avec la descente en Ligue 2, beaucoup de joueurs ont quitté l’ASSE pour se lancer dans de nouveaux projets et c’est le cas d’Arnaud Nordin. L’attaquant s’est engagé avec le Montpellier HSC où il semble s’épanouir. L’homme de 24 ans est revenu sur ce choix de quitter les Verts dans un entretien accordé à Midi Libre.

« J'ai passé quasiment dix ans à Saint-Etienne, j'avais besoin de voir autre chose, de ne pas être dans ce cocon. J'y suis arrivé à 15 ans, j'y ai grandi, eu mon bac, mon permis. J'ai tout connu là-bas. En sortir m'a fait du bien, aujourd'hui je peux le dire », a d'abord confié l'attaquant héraultais.

« Avec 7 buts et un temps de jeu jamais aussi élevé qu'au MHSC, ma première saison loin des Verts valide ce choix ? Forcément. Les gens vont regarder les stats mais je le vois davantage dans mon épanouissement, dans ma manière de me sentir dans le club, la façon dont le président me regarde et me parle, le statut qui a changé. C'est un tout qui m'a permis d'être épanoui à Montpellier », explique l'ancien de l'ASSE.