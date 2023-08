ASSE : Grenoble appréhende sa visite dans le Chaudron

Zapping But! Football Club ASSE : les tops et les flops de la saison 2022/2023

L’ASSE va donner le coup d’envoi de la saison 2023-2024. Les Verts vont accueillir leurs voisins grenoblois. Si ce premier match est attendu par l’ASSE, il est redouté par leurs adversaires.

Grenoble doit vite se ressaisir

Grenoble a perdu son dernier match de préparation 3-1 face à Rodez. À la sortie du match, Gaëtan Paquiez s’est confié sur la préparation du prochain match de son équipe face à l’ASSE. « Le week-end prochain, on sait qu'on arrive dans un stade bouillant et la motivation sera obligatoirement là. À nous de répondre présent parce qu'eux le seront. À nous de bien entamer la rencontre et de faire un gros match là-bas. »

Grenoble s’attend donc à un match compliqué face à l’ASSE, dans une atmosphère hostile.

