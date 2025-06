RC Lens Mercato : 2 obstacles dans les négociations avec Manchester City pour un retour de Bah

Le RC Lens souhaiterait se faire à nouveau prêter le défenseur central sierraléonais Juma Bah (19 ans) mais il a des conditions qui n’arrangent pas Manchester City.

🟨 Négociation en cours

Débarqué l’hiver dernier en Artois, comme un remerciement de Manchester City pour le transfert d’Abdukodir Khuzanov, Juma Bah a rendu de fiers services aux Sang et Or. Avec lui titulaire, le Racing n’a perdu que deux matches sur huit, preuve que le Sierra-Léonais de 19 ans a un bel avenir, ce qui avait amené les Citizens à le recruter à Valladolid… deux jours avant de l’envoyer en France. Mais même s’il est promis à un brillant avenir sous le maillot bleu ciel, Bah ne va pas jouer tout de suite pour City. Son club veut encore le prêter une saison pour qu’il poursuivre sa progression dans une formation où il serait titulaire, ce qui ne serait évidemment pas le cas à Manchester.

Le Racing ne veut pas payer son salaire

Selon Foot Mercato, le RC Lens a fait acte de candidature pour le reprendre un an. Mais il y a deux obstacles à un retour. Le premier, c’est que le Racing ne veut pas avoir à payer le salaire de Juma Bah, qui devra donc intégralement pris en charge par City. La second, c’est que deux clubs espagnols sont aussi sur le coup. Et pour peu qu’il y ait Gérone, qui appartient également au City Group… La question salariale pourrait également être un vrai frein car Manchester City s’attend à subir de grosses sanctions à l’automne de la part de la Premier League pour avoir enfreint le règlement financier à plus de cent reprises. Il y aura forcément une amende dans le lot. Les Sky Blues, qui recrutent énormément avant l’arrivée de ces sanctions, risquent donc de compter leurs sous par la suite…

La bonne nouvelle, c’est que Foot Mercato assure que Jean-Louis Leca a conscience qu’il sera compliqué de faire revenir Juma Bah à Lens et qu’il travaille sur d’autres pistes en parallèle pour renforcer le poste de défenseur central.

« Le coup d’œil de But FC »

« Juma Bah a laissé une très belle impression à Lens pendant ses six mois de prêt et ce serait forcément une bonne nouvelle s’il était de nouveau envoyer chez les Sang et Or. Mais vu les conditions posées par le Racing, il nous semble qu’il y a très peu de chances que cela aboutisse. Jean-Louis Leca fait bien de travailler sur d’autres pistes en parallèle. »