ASSE : Grenoble déjà en ébullition pour son derby

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Lundi prochain (20h45), l'ASSE se déplace au stade des Alpes pour y affronter le voisin grenoblois avec l'espoir d'enchaîner un dixième match de rang sans défaite et de basculer enfin dans le Top 10 de Ligue 2.

Sur ce « petit derby », les Verts de Laurent Batlles pourront une nouvelle fois compter sur un parcage visiteurs plein comme un œuf avec 1000 supporters faisant le déplacement depuis le Forez... Et l'ambiance s'annonce particulièrement électrique puisque du côté du GF38 l'engouement pour ce match est aussi très fort.

Un record d'affluence aussi pour le GF38 ?

Le club isérois a déjà vendu plus de 10 000 places pour cette rencontre et il ne reste plus que quelques sièges vides disponibles dans la tribune Ouest de l'écrin grenoblois. Le Grenoble Foot 38 se prépare comme le Paris FC le week-end dernier à battre son record d'affluence de la saison. Un record qui était de 8 092 spectateurs pour le match contre les Girondins de Bordeaux.