ASSE - Grenoble : une polémique prend une énorme ampleur avant le match

À moins d’une semaine du choc contre l’ASSE, Jordan Tell n’est plus un joueur de Grenoble. Comme évoqué hier, l’attaquant de 26 ans, arrivé en janvier 2022 en Isère, a été licencié par le GF38. La raison ? Son absence à la reprise de l’entraînement, le 27 juin. Et pour cause : l’ancien Rennais se trouvait au Canada, où la Guadeloupe s’apprêtait à disputer son premier match de Gold Cup (2-2 face au Canada, le lendemain). Une compétition organisée par la Concacaf à laquelle peuvent participer la Guadeloupe et la Martinique, notamment, bien que ces sélections ne soient pas reconnues par la FIFA. « Nous avions autorisé Jordan Tell, sur le temps qui ne dérangeait pas le GF38, celui des congés, à participer à cette compétition, sachant que nous avions déposé, en accord avec les joueurs, à la LFP, nos dates de reprise », affirme à L’Équipe Max Marty, le directeur général de Grenoble. Pas de souci pour les qualifications, donc, les 16 et 20 juin, mais pas de tour principal pour Tell. Finalement, le joueur – sorti touché lors du deuxième match face à Cuba – a choisi de rester pour participer à la Gold Cup.

Tell au rebond en Ligue 2 ?

« Jordan a considéré que la Guadeloupe primait sur son contrat de travail. La position du club est très claire, on ne peut pas tout permettre, les joueurs ne peuvent pas être absents à leur guise, selon que la compétition les intéresse ou pas, surtout si ce n’est pas obligatoire, tonne Marty. Il y a des règles, et la Ligue de Guadeloupe n’est pas au-dessus des règles. On joue le jeu, mais ça ne peut pas être au détriment des intérêts d’un club dans une saison à quatre descentes, comme c’est le cas cette année. C’est un garçon qu’on appréciait beaucoup, qu’on a prolongé en janvier pour lui montrer tout notre intérêt : on attendait en retour qu’il s’investisse pour nous. » Soutenu par le syndicat français des joueurs professionnels (UNFP), la Ligue guadeloupéenne de football et par bon nombre de ses coéquipiers en sélection, Tell ne devrait pas en rester là. S’il ne souhaite pas s’exprimer publiquement pour l’instant, l’attaquant envisage d’attaquer Grenoble devant le Conseil des prud’hommes et pourrait poursuivre sa carrière en Ligue 2, des clubs s’étant déjà manifestés.

