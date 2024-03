ASSE : Kees Rijvers est décédé

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Une légende du football néerlandais et de l'AS Saint-Etienne s'est éteinte ce lundi ! L'ancien ailier et entraîneur Kees Rijvers s'en est allé à l'âge de 97 ans. Lors de sa première vie de footballeur, il avait été contraint de quitter son pays, où le professionnalisme n'avait pas été institutionnalisé, en 1950. Il avait fait un premier passage à l'ASSE (1950-53), avant de signer au Stade Français (1953-55), de retourner dans le Forez (1955-57) et d'y effectuer un troisième passage entre 1960 et 1962, après un crochet au Feyenoord.

Souvent malheureux face aux Français

Champion de France 1957 avec les Verts, il avait également remporté la Coupe de France 1962 et surtout impressionné ses partenaires par son état d'esprit ainsi que sa gentillesse. Devenu entraîneur, il a plusieurs fois été malheureux lors de ses confrontations avec des Français. Il a ainsi chuté avec le PSV en demies de C1 contre les Verts en 1976 avant de se prendre une rouste (0-6) en 1979, toujours face à Sainté.

A la tête des Pays-Bas entre 1981 et 1984, il a manqué la qualification pour le Mondial 1982 après une défaite au Parc des Princes face aux Bleus (0-2) et un coup franc légendaire de Michel Platini. En revanche, il avait vaincu Bastia en finale de C3 1978 (0-0 ; 3-0). C'est avec lui que des futures stars comme Marco van Basten ou Ruud Gullit ont connu leurs débuts chez les Oranje.

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Met Kees Rijvers is een van de grootste spelers en trainers van dit land heengegaan. Hij maakte FC Twente en PSV groot en liet Ruud Gullit, Frank Rijkaard en Marco van Basten debuteren in Oranje.https://t.co/uUx68Jcigr — Voetbal International (@VI_nl) March 4, 2024

Podcast Men's Up Life