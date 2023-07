ASSE - L'oeil de MC Pampille : « C'est à se demander si Caiazzo et Romeyer partiront un jour ! »

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts





« Ce début de Mercato ne m'inspire rien de bon. Krasso est parti, il n'y a pas eu de miracle. La destination est assez surprenante mais l'Etoile Rouge reste un grand club avec un super public et là-bas, il va jouer la Ligue des champions donc pourquoi pas. C'est sûrement mieux pour lui que de prendre le risque de ne pas jouer en Angleterre, en Allemagne ou en L1. Ce qui est sûr, c'est qu'il va laisser un grand vide. Ce ne sera pas simple de le remplacer. Sissoko, c'est un buteur de L2, mais il va aussi falloir prendre un créateur. On n'a pas vraiment de meneur de jeu hormis Chambost, il en faut un meilleur que lui.

« On n'anticipe rien »

Ce qui est dommage, c'est de mettre autant de temps pour se renforcer. C'est toutes les années la même chose, la même rengaine : on va encore débuter le championnat sans avoir notre équipe. On n'anticipe rien. On a bien fini la saison, une dynamique s'est créée, mais il faut se renforcer et là, j'ai plutôt l'impression qu'on va s'affaiblir... Krasso est parti et Nkounkou n'est pas sûr de rester, il risque d'être sollicité. On a besoin de renforts en défense, c'est là que le bat blessait, et peut-être aussi au milieu. Il faudra aussi dégraisser, faire partir les Giraudon, les Maçon. C'est encore un gros chantier et je n'ai pas particulièrement confiance en Perrin, en Soucasse. En plus, on perd De Sousa qui venait juste d'arriver. Même Batlles, je suis sceptique. Quand on voit la « clique » qu'il a ramenée l'été dernier... Sur sa première saison, j'ai été déçu. Je trouve qu'il n'impulse pas une grande envie à son équipe, qu'il manque de flair. Quant aux présidents, ils s'accrochent comme des moules à leur Roger Rocher, comme je le dis dans mes spectacles. Ils ont le syndrome Perdriau, ils ne lâchent pas l'affaire. C'est à se demander s'ils partiront un jour ! Leurs annonces sur la vente, c'est de la poudre aux yeux. On a bien compris qu'on allait encore repartir une saison avec eux, au moins.

« La gestion est catastrophique. Ça végète »

Ils ont beau clamer leur amour du club, ses valeurs, ils ne vont pas le vendre en étant en L2. Ils vont essayer de remonter pour pouvoir en tirer un maximum de pognon. Le public a fait la fête contre Valenciennes, il est toujours là. Mais personne n'est dupe. On voit bien que le club n'avance plus, qu'il n'y a plus d'ambition. On fait avec des bouts de ficelle. On vend nos meilleurs jeunes pour pouvoir boucher les trous et on tente des coups. Mais quand on arrive à dénicher un bon joueur comme Krasso, on le laisse partir libre. La gestion est catastrophique. Ça végète. Ce n'est pourtant pas qu'une question de moyens, on voit que des clubs comme Clermont ou Le Havre arrivent à tirer leur épingle du jeu sans avoir beaucoup d'argent. Mais là-bas, ça travaille bien. »

