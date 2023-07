ASSE : Batlles a déjà mis le doigt sur un énorme plus par rapport à l’été dernier

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

La dureté de la préparation estivale de l’ASSE est montée d’un cran ce week-end. Arrivée à La Plagne pour un stage en altitude, comme l’année dernière, la délégation stéphanoise n’est pas là pour faire du tourisme et va suer à grosses goutes sous la houlette de Laurent Batlles et tous son staff. D’ailleurs, le coach des Verts voit déjà du mieux en terme d’effectif par rapport au stage sur les mêmes lieux l’année dernière à pareille époque.

Une préparation mieux organisée

« L’été dernier, nous étions venus ici avec des joueurs qui allaient tous partir. Cette fois, notre groupe est quasi complet et c’est important que les joueurs vivent des choses ensemble. C’est également enrichissant pour les jeunes, a-t-il analysé dans Le Progrès. On a besoin d’avoir de la cohésion et de créer quelque chose ensemble. Le terrain de La Plagne impraticable ? En tant qu'entraîneur c'est un problème. Après, d’autres activités (randonnée et rafting) vont nous permettre de travailler différemment puis on pourra toucher un peu le ballon en salle. Ce mercredi, l’ASSE affrontera le FC Annecy (16h). Les Verts auront une seule séance avec ballon dès demain sur un terrain de repli.

⚽️ ASSE, Girondins - Mercato : un des deux clubs a définitivement pris le dessus pour Livolant

