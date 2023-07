ASSE : un ancien coach de Sissoko pointe son plus gros défaut

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

Actuel sélectionneur de la République Démocratique du Congo et ancien entraîneur des Chamois Niortais, Sébastien Desabre s'est confié au site Poteaux Carrés sur son ancien joueur à Niort Ibrahim Sissoko. Et il a notamment mis en avant le côté soliste de l'attaquant. « Ibra, c’est un vrai attaquant, a-t-il glissé. C’est quelqu’un qui est très individualiste. Ce n’est pas forcément un défaut, ça peut être une qualité aussi ! Il est sûr de sa force. C’est un joueur qui fait ses saisons entre 10 et 15 buts en Ligue 2. Tant qu’il jouera en Ligue 2, il va les faire car il a un potentiel qui est là. Après, je trouve que c’est dommage qu’il n’arrive pas à franchir le cap de la Ligue 1 parce qu’il a tout le potentiel pour évoluer dans l’élite. Comme je lui disais souvent, il faut qu’il prenne des autres, il faut qu’il parvienne à s’ouvrir aux autres pour « profiter » des autres. »

« Il n’aime pas partager »

Et à lui d'ajouter... « Il a un profil intéressant. Moi je trouve bien d’avoir ce type de joueur. Ça a du caractère mais ça n’a pas du caractère déplacé. Ibra est un travailleur. Après, c’est un garçon à gérer dans un groupe. A l’extérieur c’est une belle personne, c’est un bon gamin. Nous, à Niort, on n’a pas eu trop de problème à le gérer car au final il n’était en concurrence avec personne. Il jouait donc il n’y avait pas de problème. Là où c’est plus embêtant pour lui, c’est quand il est en concurrence ou quand il passe un ou deux matches sans marquer. Je le faisais jouer tout seul devant dans un 4-2-3-1. C’est là où il était le plus à l’aise. Ibra, il aime être tout seul devant. De toute manière, il n’aime pas partager. »

