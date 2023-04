Grenoble - ASSE : les compos officielles

L'AS Saint-Etienne se rend ce lundi (20h45) à Grenoble pour tenter de prolonger sa magnifique série d’invincibilité, qui est pour l'instant de 9 matchs (6 victoires, 3 matchs nuls). À une heure du coup d'envoi, l'entraîneur des Verts, Laurent Batlles, et son homologue grenoblois, Vincent Hognon, ont dévoilé leur onze de départ.

Grenoble :

ASSE :

👤 On prend les mêmes qu’à Paris et on recommence...



Nos 𝐗𝐈 Verts pour #GF38ASSE 👊💚 pic.twitter.com/ky6plxOkgW