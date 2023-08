ASSE – INFO BUT ! Mercato : Nkounkou à Francfort, pourquoi ça coince

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

« Nous avons énormément échangé tous les deux. Sera-t-il présent samedi ? Je ne sais pas, je n'ai pas de réponse à vous donner... » voilà ce qua confiait Laurent Batlles en conférence de presse ce jeudi midi, après l'entraînement matinal de l'ASSE. Une séance à laquelle Niels Nkounkou a participé. Malgré le bras de fer engagé avec ses dirigeants pour rejoindre Francfort, l'international Espoirs n'est pas encore parti. Le média allemand Ger German football News assurait pourtant que son transfert était imminent, pour un montant de 8,5 M€.

Francfort encore trop loin des attentes de l'ASSE

Mais l'offre du club allemand est nettement inférieure au montant évoqué, selon nos informations. Elle n'atteindrait pas 6 M€. Or, l'ASSE, après avoir levé l'option d'achat de Nkounkou à Everton pour 2 M€, espère un montant supérieur. Everton a conservé 30 % sur un futur transfert, et les dirigeants stéphanois espèrent une plus value d'au moins 4 M€. Pour cela, il leur faudrait vendre leur joueur au moins 8 M€...

