ASSE - Mercato : Batlles prend une énorme douche froide pour Leautey

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Il n’y a pas eu de vainqueur entre le SC Amiens et le FC Metz hier, en amical au stade de la Licorne (0-0). Titulaire du côté amiénois, Antoine Leautey a rendu une copie propre sans parvenir à faire trembler les filets lorrains. En revanche, le joueur de 27 ans sait que son club ne le laissera pas partir facilement à l’ASSE, où il rêve de signer cet été.

« Il est là, bien là »

« C’est ma première recrue quand je suis arrivé, donc on fera tout pour qu’il continue l’aventure avec nous, a-t-il affirmé après la rencontre. L’herbe n’est pas plus verte ailleurs, on a un profil chez nous qui fait bien le boulot, qui fait ce qu’on attend de lui. Il est là, bien là. On fera tout pour s’appuyer sur lui et d’autres pour faire une bonne et belle saison. Il est sous contrat. Pour moi, il n’y a même pas de discussion. On le voit, il a encore joué 80 minutes. C’est le joueur qui a fait le plus d’appels, c’est le joueur qui a été dangereux. On a un binôme sur le côté droit qui fonctionne bien (ndlr : avec Sébastien Corchia). Il faut le consolider. On le mettra dans les meilleures conditions pour qu’il continue à s’exprimer. Et puis j’adore son état d’esprit, il est très professionnel. »

🗣"Antoine, on fera tout pour qu'il continue l'aventure avec nous. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs."

Omar Daf s'exprime sur les rumeurs autour d'Antoine Leautey et de l'ASSE👇#Mercatohttps://t.co/5aK4Q6o2jG — Le 1⃣1⃣ amiénois (@le11Amienois) July 29, 2023

Podcast Men's Up Life