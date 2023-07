ASSE - Mercato : c'est confirmé pour le retour d'Hamouma !

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Jeudi dernier, nous vous l'avons annoncé en exclusivement, Romain Hamouma, qui est arrivé en fin de contrat cet été avec l'AC Ajaccio, va mettre un terme à sa carrière de footballeur cet été et pourrait revenir à l'AS Saint-Étienne, avec qui il dispose d'une reconversion au sein du club forézien.

"Ça fait longtemps qu’on en discute"

Jean-François Soucasse, qui a pris la parole ce lundi devant les journalistes, a confirmé que l'attaquant de 36 ans se rapprochait d'un retour dans le Forez. "Une clause de reconversion, je confirme. Ça fait longtemps qu’on en discute. On s’est vu avec Romain Hamouma il y a déjà trois ou quatre semaines. On se revoit demain (mardi) après-midi si vous voulez savoir. Il y a une clause de reconversion, ça c’est du juridique. Ce qui était important avec Romain, c’était de refaire un point avec lui sur ses envies, ses compétences et ce vers quoi il voulait se diriger. Ça, c’est pour la partie Romain. Après, il y a le club. Il faut définir en quoi les attentes des uns et des autres peuvent se rencontrer au service du projet. Il a discuté avec Loïc Perrin, avec Laurent Huard, avec Laurent Batlles aussi. Notre ambition est de créer et de préciser les contours d’un réel métier, d’une réelle mission avec une vraie fiche de poste. Ce n’est absolument pas la volonté de Romain, mais revenir au club n’est pas une distraction. Mon rôle avec les équipes avec qui on travaille c’est de définir les besoins du club, quelles sont les compétences à acquérir pour la plupart de Romain. À acquérir, mais c’est normal. Faire quelque chose et faire preuve de pédagogie pour que les autres le fasse comme toi, c’est différent. On serait ravi que Romain mette au service du club les compétences qu’il a et toutes celles qu'il va acquérir parce que Romain est quelqu’un de très lucide, il sait très bien qu’il doit apprendre ce qui va être un nouveau métier."

Le président exécutif et directeur général de l'ASSE en a ensuite dit plus sur le rôle que Romain Hamouma devrait avoir chez les Verts. "L’idée ce serait qu’il soit responsable des attaquants, à partir des U15. Il se trouve que là on a beaucoup de jeunes avec des profils intéressants, des jeunes pros. Pour commencer la volonté est qu’il s’inscrive dans la formation, ça ne veut pas dire qu’il y a une digue infranchissable avec les pros, pas du tout. Mais il faut aussi que Romain fasse ses armes, mais c’est comme ça qu’il le perçoit. Il faut veiller dans un club à faire valoir les intérêts communs, de tous, tout le temps, indépendamment des divergences de point de vue, des intérêts particuliers."

