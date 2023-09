ASSE - Mercato : la vérité éclate dans le dossier Alexandre Mendy

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

Samedi à 15h, l'AS Saint-Etienne se déplace sur la pelouse de Caen. Un choc des extrêmes auquel on ne s'attendait pas puisqu'on imaginait les deux formations lutter pour la montée. Mais si les Normands sont présents au rendez-vous (1ers), on ne peut pas dire autant des Verts (15es). Les hommes de Laurent Batlles vont croiser la route d'un Alexandre Mendy annoncé dans leur viseur cet été et qui marche sur l'eau depuis le début des hostilités (6 buts en 5 matches). Ouest-France a consacré un article à l'attaquant de 29 ans et, surprise, il n'aurait reçu aucun offre de l'ASSE !

Seuls Lecce et Grenade ont fait des offres

D'après le média régional, seuls les Italiens de Lecce et les Espagnols de Grenade ont fait une offre à Caen pour son attaquant, qui a finalement prolongé le 8 juillet jusqu'en 2026. Saint-Etienne n'aurait pas eu le temps ou n'aurait pas voulu, alors que son directeur sportif, Loïc Perrin, avait déclaré en conférence de presse : "Oui, Alexandre Mendy fait partie d'une liste". Pas une liste prioritaire, visiblement...

Le calendrier de l'AS Saint-Etienne pour la saison 2023-24

SM Caen. Le tableau de bord des joueurs : Alexandre Mendy, si bien dans son cocon caennais https://t.co/eGMAr4HP01 — Ouest-France Sports (@sports_ouest) September 11, 2023

Podcast Men's Up Life