ASSE – Mercato : le coach de Bastia raconte l’improbable vente de Kévin van den Kerkhof

Si Kévin van den Kerkhof a finalement rejoint la Ligue 1 et le FC Metz, l’ancien latéral droit du SC Bastia aurait pu être vert. Le meilleur piston droit de Ligue 2 la saison passée - dont le nom a aussi été cité du côté du RC Lens sans que cela ne se confirme – a eu des contacts concrets avec l’ASSE… et en avait même avisé son coach.

Van den Kerkhof n’était même pas au courant que Bastia l’avait vendu à Metz !

Dans un entretien à NRJ Corse, relayé par Poteaux-Carrés, Régis Brouard a reconnu les faits : « J'avais des rapports particuliers avec lui. Il me dit que je suis son papa spirituel. Je l'ai récupéré au Luxembourg. Il est sorti de nulle part et je sais qu'il est reconnaissant à mon égard. S'il y avait eu quelque chose il me l'aurait dit. Il m'avait parlé à un moment de Saint-Etienne, on a bien vu que ça ne s'est pas fait ».

Concernant la vente de Van den Kerkhof au FC Metz, le coach insulaire explique que cela s’est fait très rapidement… et qu’il a été averti du transfert avant son joueur : « Une heure avant il n'y avait rien, une heure après il est parti. Ça paraît incroyable. J'ai appelé de suite le joueur pour le féliciter, il était au courant de rien ». Les joies du Mercato…

