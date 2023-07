ASSE - Mercato : le joli message de Batubinsika, très attaché à la couleur verte

Formé au PSG, Dylan Batubinsika savoure son retour en France du côté de l'AS Saint-Etienne suite à une dernière expérience d'un an passé au Maccabi Haïfa. Le défenseur central congolais, qui a découvert la Ligue des Champions avec le club israélien, va apporter toute son expérience au collectif de Laurent Batlles. Visiblement très heureux de débarquer dans le Forez, l'ancien joueur de Famalicao a adressé un joli message aux supporters sur son compte Instagram.

En référence à son passage sous le maillot vert et blanc du Maccabi, Batubinsika a habilement rappelé que son cœur restait vers en rejoignant Saint-Etienne. Un moyen pour lui de remercier son ancienne maison tout en se mettant dans la poche le peuple stéphanois.

"Après 6 saisons passées à l’étranger, je suis de retour en France. Très heureux et fière de signer dans ce club mythique et historique qu’est l'ASSE. Dieu ouvre et ferme les portes quand et où il le veut. Merci Seigneur pour cette nouvelle opportunité. Merci à ma femme, à ma famille et à mes proches du fond du cœur pour leur soutien. Et pour finir, merci pour tous vos messages. Mon cœur est encore et toujours vert."