ASSE – Mercato : Pierre Ménès utilise Mbappé pour taper sur Nkounkou et le PSG

Dans son dernier « Pierrot face cam » sur son site officiel, Pierre Ménès est revenu sur la sortie médiatique de Niels Nkounkou à l'ASSE, lequel a accordé un entretien à L'Equipe pour demander son départ à l'Eintracht Francfort et se plaindre de ses dirigeants.

« Il y a un contrat qui engage deux parties »

L'ancien consultant du CFC a notamment utilisé le cas Mbappé au PSG pour remettre tous les points sur les « i » : « L'histoire Nkounkou a l'air quand même un peu bizarre. Visiblement, le club a fait des promesses au joueur qu'il ne tienne pas. Cela me permet de remettre ça en perspective avec l'affaire Mbappé. D'un côté, on a un joueur qui respecte le contrat que son club lui a signé et veut aller au bout. De l'autre, un joueur qui a eu un bon de sortie qui lui a été retiré. Peut-être parce que Saint-Etienne ne retire pas la somme escomptée de ce transfert à Francfort. Dans tous les cas, il y a un contrat qui engage deux parties et quand ce contrat est respecté jusqu'au bout, personne n'a le droit de se plaindre. C'est en tout cas mon opinion ».

Concernant le cas de Nkounkou, il n'était évidemment pas inscrit dans son contrat signé avant l'Euro qu'il disposait d'un bon de sortie pour cet été. L'ASSE lui a fait la promesse de ne pas fermer la porte en cas de belle offre mais cette proposition n'est pas encore arrivée à l'instant t.

