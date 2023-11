ASSE - Mercato : un ancien Vert affole le PSG et le Real Madrid

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

En cette fin de semaine, le journaliste spécialisé dans les transferts Ekrem Konur relance la rumeur d'un intérêt du PSG et du Real Madrid pour William Saliba. Il y a un mois, le Turc avait déjà assuré que les deux clubs lorgnaient le défenseur central formé à l'ASSE pour janvier. C'était surprenant pour Paris, dont le secteur affiche complet. C'était plus compréhensible pour les Merengue, qui sont confrontés à la blessure longue durée de Militao ainsi qu'à des pépins récurrents.

Arsenal ne le laissera pas filer

La certitude, c'est que les prestations de Saliba font forcément saliver les plus grands clubs de la planète. Titulaire à chaque match d'Arsenal depuis le début de la saison, l'ancien Vert impressionne, au point que Didier Deschamps n'hésite plus à le titulariser, comme en Grèce (2-2) mardi. Mais justement, les Gunners ont conscience d'avoir une pépite dans leurs rangs et ne sont absolument pas vendeurs. En conséquence, si le PSG et le Real Madrid veulent vraiment Saliba, ils devront signer un très gros chèque... ce qui bénéficiera à l'ASSE au titre d'indemnité de formation !

