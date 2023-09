ASSE - Mercato : Wantier donne des regrets aux Verts

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

Les supporters de l'ASSE sont sceptiques sur le Mercato réalisé par leur club, comme l'indique un sondage réalisé par le site Evect. Alors que Luis De Sousa, qui n'est resté que six mois dans le Forez, a mis la main sur Louis Mouton et l'ancien monégasque Moussa Sylla du côté de Pau, un autre ancien recruteur stéphanois, David Wantier a, de l'avis général, réalisé un bon Mercato du côté d'Auxerre.

Onaiwu et Ayé auraient pu rejoindre les Verts, ils sont à Auxerre

Le club bourguignon a non seulement conservé ses meilleurs joueurs, notamment Jubal et Hein, mais il a mis la main sur Florian Ayé, un attaquant que l'ASSE a refusé cet été et qui reste sur un doublé à Bordeaux (4-2), sur Onaiwu, prêté par Toulouse et que l'ASSE avait cherché à se faire prêter, ou encore sur Colin Dagba, prêté par le PSG. Wantier est également allé chercher Assane Diousse pour consolider le milieu de l'AJA, et le défenseur Sochalien Saad Agouzoul est arrivé libre. Un Mercato judicieux, à moindre coût.

