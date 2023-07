ASSE : Soucasse fait des annonces sur le Mercato et dévoile les objectifs de la saison

Zapping But! Football Club ASSE : les tops et les flops de la saison 2022/2023

Des erreurs à titre personnel

« A titre personnel, ma plus grosse erreur aura été de mal évaluer la L2. Non pas par manque d'humilité, mais en pensant que le talent présent dans notre équipe allait être suffisant pour lutter avec les autres. Or, la Ligue 2 est un championnat difficile que nous tous avons redécouvert. Ces erreurs, nous avons su les rectifier avec un projet mis en place en janvier en phase avec ce qu'il aurait dû être; Aujourd'hui, plus d'un an après la descente, nous sommes revenus dans nos temps de passage. A nous de capitaliser désormais sur cette dynamique. Nous avions la lucidité d'admettre qu'une remontée allait être trop compliquée la saison dernière mais aujourd'hui, notre ambition doit être de remonter. Je ne crois pas, je sais que ce qui a été construit depuis plusieurs mois nous donne infiniment plus de garanties pour réussir qu'il y a un an. »

« Je sais qu’on n’a pas fini notre mercato »

La Ligue 1, un objectif assumé

« Depuis le début de la préparation, l'idée est de poser l'objectif de la montée, en le formalisant devant les joueurs. Pour y parvenir, nous devons tous élever notre niveau d'exigence. La Ligue 2 est exigeante, et ce n'est qu'à ce titre là que nous pourrons y arriver. Voila ce que j'ai dit aux joueurs : "si on se donne les moyens, on peut vivre une putain de belle saison". Y parvenir en mutualisant les moyens, c'est la seule chose que j'aime dans le sport, sinon je ne serai pas là. A la fin de la saison, nous serons simplement jugés sur le fait de monter ou pas. »

Les limites du Mercato

« On a levé l’option d’achat de Cafaro et Nkounkou, trouvé un accord pour prolonger Charbonnier, remplacé assez vite Krasso par Sissoko. L’objectif, c’est de prendre le contre-pied complet de ce qu’on avait fait l’an dernier en ayant un effectif quasi complet pour la reprise du championnat. En L2, ce n’est pas cohérent d’investir sur des joueurs qui n’ont pas vocation à être titulaires régulièrement. En L1, mettre 1M€ sur un élément de complément, c’est dans tes cordes. En L2, c’est beaucoup moins cohérent. On a mobilisé nos moyens sur l’attaquant et le défenseur qui étaient identifiés. Je sais qu’on n’a pas fini notre mercato. »

Podcast Men's Up Life