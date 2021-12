Zapping But! Football Club Le journal de l'AS Saint-Etienne : Peut-on croire en des jours meilleurs?

Déjà passé par l'AS Saint-Etienne entre 2009 et 2012, Bakary Sako fait officiellement son retour chez les Verts. L'ailier gauche malien s'est engagé ce jeudi avec le club du Forez jusqu'à la fin de la saison.

Kylian Mbappé Credit Photo - Icon Sport

🚨 ALERTE BUTASSE ! 🚨

DU RENFORT, ET VITE ! 👊💪

L'ASSE doit conclure au plus vite les pistes les plus intéressantes comme Ferhat, Mateta, Mangala ou encore Sako !

Retrouvez nous en kiosque ou dans notre boutique en ligne Flèche vers la droite https://t.co/DvJwVnmOsm pic.twitter.com/27tBCdhFFq