ASSE - Mercato : Dupraz a dégoté son roc défensif en Italie, un ancien du LOSC ciblé ?

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

L’ASSE n’a plus le temps et doit impérativement se renforcer au mercato hivernal. Dans son édition du jour, L’Équipe confirme que Pascal Dupraz et son staff s’activent pour étoffer l’effectif des Verts en janvier.

La presse grecque confirme de son côté que l’ASSE a formulé une offre non retenue par l’Olympiakos Le Pirée au sujet de son défenseur central Ousseynou Ba. L’ASSE a donc activé une nouvelle piste en Italie.

Soumaoro récolte des suffrages

« A la recherche d’un défenseur central, Saint-Etienne explore notamment la piste menant à un joueur évoluant en Serie A. Il s’agirait d’un prêt, le club italien prenant en charge une bonne partie du salaire », a glissé Ignazio Genuardi sur Twitter.

Sur la Twittosphère, le nom qui revient le plus souvent est celui d’Adama Soumaoro, l’ancien capitaine du LOSC qui évolue désormais à Bologne. Le roc défensif de 29 ans a déjà été relié à l’ASSE dans un passé plus ou moins récent.

