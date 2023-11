FC Barcelone : défaite inquiétante contre le Chakhtior, l'attaque tique vraiment !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Le FC Barcelone se déplaçait pour le compte de la 4e journée du groupe H de la Ligue des champions 2023/24 au Volksparkstadion d'Hambourg pour affronter le Chakhtior Donetsk, trois jours après son hold-up en Liga sur le terrain de la Real Sociedad (0-1) où Araujo avait offert une victoire inespérée à des Catalans archi dominés, dans le temps additionnel.

Un Barça sans inspiration ni occasions

Le Barça n'avait pas fait bonne impression à San Sebastian et ce n'est pas sa prestation face aux Ukrainiens qui va rassurer ses supporters. Non seulement la formation de Xavi s'est inclinée, mais elle a une nouvelle fois mal joué. Les Blaugranas ont eu la possession du ballon en début de rencontre mais ils n'ont pas été dangereux et un but de Sikan, de la tête, est venu les sanctionner (40e). Incapable d'adresser le moindre tir cadré en première mi-temps, le Barça a réagi timidement. Sikan a eu une balle de break sauvée par Ter Stegen (57e). La meilleure occasion d'une deuxième mi-temps où Newerton a vu son but refusé pour un hors jeu (90e). Riznyk, le portier ukrainien, n'a été sollicité que dans les airs. Les Catalans ont été en panne d'inspiration jusqu'au bout à l'image d'un Lewandowski transparent. Joao Felix a été le plus entreprenant à son entrée en jeu. En vain.

