Real Madrid Mercato : le transfert de Mastantuono fait grincer des dents en Argentine

Le coach de River Plate Marcelo Gallardo regrette que la pépite Franco Mastantuono quitte si vite le club argentin pour poursuivre sa jeune carrière au Real Madrid.

Franco Mastantuono quittera River Plate à l’issue de la Coupe du monde des clubs pour rejoindre le Real Madrid, qui a payé les 45 millions d’euros de sa clause libératoire. Avec le milieu argentin, Xabio Alonso aura sous ses ordres un joueur promis à devenir un élément central du futur Real, mais du côté de River Plate, Marcelo Gallardo déplore le départ du prodige de 17 ans. Il estime que son transfert arrive trop tôt.

Gallardo a les boules, les supporters de River aussi

« C’est naturel, nous formons des joueurs pour le monde. Tout arrive plus tôt, les jeunes partent plus vite, et je comprends que ce sont les règles du jeu », a déclaré l’ancien monégasque. Avant d’ajouter : « Il faisait partie de notre projet pour la saison prochaine. Nous devons nous réajuster, car il y a des joueurs qui, par leur profil, sont difficiles à remplacer. Nous savions qu’il finirait par partir, mais les supporters ne vivent pas bien ce genre de départ. Le marché dicte le calendrier. Maintenant, out ce que je souhaite à Franco, c’est qu’il joue avec naturel, qu’il parvienne à mettre de côté tout ce qui se passe autour de lui, ce qui est très difficile. Je ne lui parle pas de sa future vie à Madrid, ni de quoi que ce soit d’extérieur. Je veux juste qu’il fasse ce qu’il sait faire de mieux : jouer au football. »