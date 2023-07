FC Barcelone : le boss de l'OGC Nice a tenté d'acheter 50% du Barça !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Jim Ratcliffe n'est pas un inconnu dans le monde du football. Propriétaire d'Ineos, et d'une équipe cycliste, ce milliardaire britannique est l'actuel propriétaire de l'OGC Nice et du FC Lausanne. Et tente, toujours, d'acquérir le club de Manchester United.

2 ou 3 milliards d'euros

Ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il avait également des vues sur le FC Barcelone. Information donnée depuis quelques minutes, en exclusivité, par le quotidien anglais, The Times. Ratcliffe était disposé à prendre 50% du club catalan en échange de 2 ou 3 milliards d'euros et la rénovation complète du Camp Nou. Ratcliffe s'engageait également à signer un acte selon lequel il ne vendrait jamais le club.

Possible, dans les prochains jours, que le milliardaire britannique réponde à cette information. En la confirmant ou en l'infirmant. En attendant, Joan Laporta poursuit, et sans Ratcliffe, le redressement économique du club catalan.

Jim Ratcliffe voulait acheter 50% de Barcelone : "Nous avons dit à Barcelone que nous mettrions 2 ou 3 milliards dans le club, nous rénoverions le Camp Nou et nous aurions une participation de 50%. Nous voulions également signer un acte déclarant que nous ne vendrions jamais le… — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) June 30, 2023

Podcast Men's Up Life