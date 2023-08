FC Barcelone : un talent de la Masia s'en prend à Xavi !

Après des débuts remarqués sous les ordres de Ronald Koeman, Riqui Puig est vite tombé dans l'anonymat en rejoignant la MLS lors de l'arrivée sur le banc de Xavi à Barcelone. Le jeune milieu espagnol évolue désormais à Los Angeles Galaxy mais n'a pas oublié l'épisode de son départ du Barça.

Dans un entretien accordé au journal AS, le joueur de 23 ans est revenu sur les circonstances de son divorce avec le FC Barcelone. Il déplore l'attitude de son ancien coach qui l'a poussé dehors :

"Nous nous sommes assis et c’est lui qui m’a dit qu’il ne comptait pas sur moi. Avec le président, c’était différent. Il voyait un avenir en moi et voulait que je reste. Je n’ai pas eu de chances, ni les opportunités que je méritais. Xavi ne m’a pas bien traité. Il m’interdisait de m’entraîner au retour des vacances. Il est ami avec ma famille, c’est pourquoi cela m’a beaucoup dérangé. Je ne suis pas de ceux qui vont créer des problèmes au club, rester sans jouer et faire la moue à l’entraînement et aux matchs. C’est ce qui m’a le plus dérangé. J’ai donc rapidement pris une décision, changé et trouvé une issue"