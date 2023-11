FC Barcelone : Xavi craint le Rayo, revient sur l'embrouille Lewandowski - Yamal et donne un conseil à Gavi

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Le match contre le Rayo

"L'absence d'Alvaro est importante pour le Rayo car il leur donne beaucoup de profondeur. De Frutos ou Bebé jouera à sa place. C'est difficile pour nous là-bas car c'est un terrain inconfortable. Ils mettent beaucoup d'âme, d'agressivité."

Le dernier match contre Alavès et les critiques

"J'ai dit ce que je pensais. A la mi-temps, je me suis rendu compte que beaucoup de joueurs étaient affectés par les critiques. Je leur ai dit qu'ils devaient se libérer mais en aucun cas, ce n'est une excuse. Si nous avons mal joué en première période, c'est uniquement de notre faute. Mon travail est de faire en sorte que les joueurs soient libèrent et exploitent leur talent. Lors de la seconde période, nous avos connu une bonne première demi-heure, qui nous a permis de renverser la partie."

Il confirme le forfait de ter Stegen pour le Rayo

"Marc André ne sera pas présent contre le Rayo Vallecano. Inaki (Pena) jouera. Il est préparé à cela et on a une confiance absolue en lui. Il s'entraîne très bien."

Gavi pas assez professionnel ?

Il donne un conseil à Gavi

"J'ai une bonne relation avec De La Fuente. Je vois dans cette blessure un problème de calendrier. Gavi a beaucoup joué pour son âge. Ce n'est pas un souci de gestion de l'entraîneur. Il a juste été malchanceux. Pour le moment, il n'y a rien à dire sur son remplacement. J'ai parlé avec Gavi. J'ai connu une blessure de ce type et ça a fait de moi un meilleur footballeur. J'ai pris conscience qu'il fallait que je fasse plus attention. J'ai été plus professionnel ensuite. C'est difficile de revenir d'une telle blessure mais il est important de ne pas sauter un seul jour de récupération."

Sa solution aux problèmes de calendrier

"Une idée serait de faire huit ou neuf mois d'affilée avec le club et après les qualifications pour l'Euro puis la phase finale. Ce n'est pas évident pour les joueurs de voyager autant chaque mois. Neuf mois en club et deux avec la sélection, ce serait bien."

Le mercato hivernal

"Je suis en contact permanent avec Deco et le président. Ils connaissent ma position sur le sujet et il y a un consensus. Nous verrons ce que nous pouvons faire. Mais ce n'est pas le sujet du moment. Il y a beaucoup de matches d'ici janvier."

L'embrouille Lewandowski-Yamal

"Robert a besoin de l'équipe et l'équipe a besoin de lui. Il fait la différence. Il l'a faite lors du dernier match avec un grand but de la tête. C'est un leader, qui est altruiste. Il est très utile à l'équipe. Ce qui s'est passé avec Lamine (Yamal) est normal. Ça m'est arrivé. Je me rappelle des engueulades avec Puyol, Valdes, Villa, Leo (Messi)... Ce n'était pas important. Robert tient beaucoup à Lamine, il veut en faire un grand footballeur."

