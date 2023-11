FC Barcelone : Xavi rendrait ses joueurs tous fous dans le vestiaire !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Xavi a ciblé le vrai problème qui gangrène le FC Barcelone cette saison : la presse ! « Quand je parle de ce qui entoure le Barça, je ne dis pas pour les fans, je le dis à cause de la presse, a-t-il déclaré en conférence de presse. C'est plus les critiques de la presse qui affectent les footballeurs et c'est pour ça qu'on ne joue pas très bien. Je n'ai aucun doute sur le fait que les critiques de la presse affectent l'équipe. Cela m'est arrivé en tant que joueur et je le vois maintenant. Il se génère une atmosphère de négativité qui nous nuit. Tout ce qui est dit affecte les joueurs. Cela touche surtout les plus jeunes, pas les plus expérimentés, mais il y a des gens très jeunes dans cette équipe et oui, cela les touche… Nous devons les protéger. »

« Xavi veut être trop parfait, ça les rend fous ! »

En réalité, le vrai danger du FC Barcelone se situerait bel et bien dans le vestiaire et se nommerait Xavi en personne ! Foi d’Edu Aguirre, qui a massacré le coach du Barça suite à ses propos malveillants. « N’importe quel entraîneur, non, plutôt n’importe quel autre top entraîneur ferait mieux jouer le Barça, a-t-il tonné au micro d’El Chiringuito TV. On voit que le onze est un onze d’élite mais c’est le coach qui en est le problème. Il y a un problème mental, il veut être trop parfait, trop perfectionniste. Et les joueurs, ça les rend fous ! »

😯 "Un entrenador que no sea Xavi haría jugar mejor al Barça".



👀 "Les está volviendo locos".



¡Mucho ojo a @EduAguirre7! #ChiringuitoBarcelona pic.twitter.com/sBiSCuANXG — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 13, 2023

Podcast Men's Up Life