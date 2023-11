FC Barcelone : Xavi tire la sonnette d'alarme !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Le FC Barcelone s'est incliné ce mardi soir face au Chakhtior Donetsk (0-1), à Hambourg, en rendant une bien triste copie. Les Catalans ont été en panne d'inspiration jusqu'au bout à l'image d'un Robert Lewandowski transparent. Après la rencontre, Xavi n'a pas caché sa déception.

"Il faut qu'on réfléchisse à comment mieux attaquer et mieux défendre"

"On a plus manqué de jeu que d'intensité, a-t-il commenté. Rien ne s'est passé comme prévu. On est clairement passé à côté. La C1 exige que l'on soit au maximum et ça n'a pas été notre cas. On a perdu beaucoup de ballons, on a mal défendu et on a payé nos erreurs. Notre réaction a été bonne mais insuffisante. Il faut qu'on réfléchisse à comment mieux attaquer et mieux défendre. Nous sommes dans un mauvais moment. On doit appuyer sur Reset et ne pas perdre confiance." Une bonne remise en cause semble donc s'imposer pour le coach blaugrana.

🤬 El enfado de Xavi tras la derrota de hoy:



❌ "No ha salido nada de lo planeado". pic.twitter.com/nh0BJL58xS — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 7, 2023

