FC Barcelone - Mercato : gros coup de froid sur une piste hivernale !

Leader de la Liga, Girone n'en finit plus de surprendre cette saison. Habitué à faire l'ascenseur, le club catalan réalise un début de saison canon et un de ses joueurs à retenu l'attention du Barça : Savinho.

Savinho (Girone) n'est pas à vendre

Selon SPORT, l'ailier gauche brésilien (19 ans), passé par Troyes, a tapé dans l'oeil de Deco. Le joueur a inscrit 4 buts et délivré 4 passes décisives depuis le début de la saison. Il est sous contrat jusqu'en 2027 avec Manchester City, propriétaire de Troyes et de Girone. Et selon Ferran Soriano, pas question que le joueur rejoigne le Barça... "Savinho restera à Gérone jusqu'à la fin de la saison et je pense qu'il restera encore plusieurs saisons. Il ne bougera pas d'ici…", a en effet soutenu le directeur général de Manchester City.

