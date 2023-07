FC Barcelone - Mercato : le Barça s’est offert une nouvelle recrue inattendue

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Eman Kospo est un nouveau joueur du FC Barcelone. Son nom ne parle pas à beaucoup de personnes, mais le jeune homme arrive gratuitement des Grasshoppers de Zurich et il pourrait être un bon, voire un très bon coup.

Kospo est le capitaine des U16 suisses

Kospo est en effet capitaine de l'équipe nationale suisse des U16 et il est considéré comme l'un des défenseurs helvétiques les plus prometteurs. Il s'est engagé avec le Barça jusqu'en 2026 et débutera son aventure en Catalogne par les équipes de jeunes.

