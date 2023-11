FC Barcelone - Mercato : une cible low cost à l'étude en Angleterre ?

Xavi a beau défendre Oriol Romeu, le milieu de terrain du FC Barcelone a affiché ses limites depuis son arrivée au FC Barcelone cet été. Selon Marca, une sentinelle sera déjà ciblée en vue du mercato hivernal et le média catalan annonce le nom de Gabriel Moscardo (Corinthians, 18 ans).

Selon, Ekrem Konur, journaliste turc spécialisé dans les transferts, Deco aurait aussi couché le nom de Wilfred Ndidi, l'international nigérian de Leicester. A 26 ans, le joueur arrive en fin de contrat en juin. Il serait aussi suivi par Arsenal, Tottenham et Brighton.

