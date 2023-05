FC Nantes : Aristouy a eu une illumination avant Montpellier

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Pierre Aristouy incarnera-t-il l’électrochoc tant attendu au FC Nantes dans l’opération maintien ? Nommé en lieu et place d’Antoine Kombouaré il y a un peu plus de dix jours pour sauver la tête des Canari dans l’élite, l’ancien coach des U19 a déjà changé les mentalités en interne. En termes d’intensité, « c’est le jour et la nuit », insiste un proche du groupe dans L’Équipe du jour. Cela s’est traduit cette semaine par un léger décrassage lundi matin et deux séances beaucoup plus poussées les deux jours suivants.

Luminosité et prise de repères au programme

Par rapport à la semaine précédente, le nouveau coach du FC Nantes a légèrement diminué les charges de travail pour ne pas totalement rincer son groupe. À la manière d’un sélectionneur qui préparerait une grande compétition, il table sur une montée en puissance au fil des trois dernières journées. Pour parfaite ce tableau et préparer au mieux ses ouailles à la réception du MHSC (17h), Aristouy ne néglige même aucun détail pour être fin prêt en configuration match. Quitte à passer pour un illuminé ! « Je voulais m’entraîner à La Beaujoire aujourd’hui pour être au plus près de l’horaire du match, a-t-il glissé ce jeudi. Non seulement pour la luminosité mais aussi pour la prise de nos repères. » On verra ce qu'il en est dès cet après-midi...

💬 Pierre Aristouy avant #fcnmhsc :



"Je voulais m'entraîner à La Beaujoire aujourd'hui pour être au plus près de l'horaire du match. Non seulement pour la luminosité mais aussi pour la prise de nos repères" pic.twitter.com/70fjteJhte — FC Nantes (@FCNantes) May 18, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Pierre Aristouy a posé ses fesses sur le banc du FC Nantes avec des idées bien à lui. Cette semaine a même été studieuse et lumineuse à l'entraînement des Canaris, qui ont pu s'exercer sur la pelouse de la Beaujoire "en mode match".

Bastien Aubert

Rédacteur