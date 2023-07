FC Nantes - Laval : les Canaris prennent une gifle pour leur premier match amical

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Le FC Nantes, qui a assuré in-extremis son maintien en Ligue 1 à l'issue de la saison dernière, commençait ce samedi sa préparation. Et pour leur premier match amical, les Canaris se sont lourdement inclinés face au Stade Lavallois (3-0), qui a fait la différence grâce à un doublé de Malik Tchokounté (10e, 29e) et un but de Noa Mupemba (75e). Le prochain match de préparation des hommes de Pierre Aristouy aura lieu dimanche prochain (14h) face au SCO d'Angers.

La compo du FC Nantes en première période : FC Nantes : Lafont - Acapandé, Diaz, Pallois, Boutsingkham - Sissoko, Doucet , Mollet, Bamba - Appuah, Ndi Assoumou.

La compo du FC Nantes en deuxième période : Descamps - Centonze, Meupiyoou, Zézé, Girotto, M’Bemba - Girotto, Achi, Chirivella, Merlin - Affamah, Coco.

Podcast Men's Up Life