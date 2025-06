OL Mercato : les grands débuts de Cherki très attendus à City

L’arrivée de Rayan Cherki en provenance de l’OL suscite un bel enthousiasme à Manchester City.

A peine arrivé en provenance de l’OL, Rayan Cherki s’apprête à effectuer ses grands débuts sous le maillot de Manchester City ce mercredi à la Coupe du monde des clubs contre le Wydad Casablanca (18h, heure française). Des débuts très attendus. Car depuis son arrivée, l’ancien joueur de l’OL suscite beaucoup d’engouement et d’attente.

Ses vidéos font un carton

RMC explique que Cherki a été mis en avant sur les réseaux sociaux par Manchester City dans des vidéos où on a pu apprécier ses qualités techniques, et où on a notamment vu Pep Guardiola s’enflammer à l’entraînement sur une frappe pied gauche en pleine lucarne. RMC note que le 12 juin, une vidéo de Cherki en train de jongler à l’entraînement a cumulé plus d’1,7 million de vues rien que sur X. Et sur Instagram, une autre vidéo conclue par une reprise de volée du Français a atteint 5,6 millions de vues, « avec à chaque fois des commentaires enflammés de la part des internautes, impatients de voir leur nouveau joueur à l’œuvre ». Ce sera le cas dès ce mercredi à 18h à la Coupe du monde des clubs contre les Marocains du Wydad Casablanca.