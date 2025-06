FC Barcelone Mercato : coup de frein pour Luis Diaz, la piste Rashford relancée ? 

Si Nico Williams est devenu la piste numéro 1 du FC Barcelone au poste d’ailier gauche, la piste menant à Marcus Rashford n’est pas totalement écartée en interne. Pour Luis Diaz, Liverpool complique les choses.

🟥 Rumeur

L’été s’annonce brûlant à Barcelone. Si le dossier Nico Williams semble en bonne voie, rien n’est encore gravé dans le marbre. Le Barça est toutefois confiant : un accord personnel est déjà trouvé avec l’international espagnol, et le paiement de sa clause (estimée à 58 millions d’euros) devrait être effectué dans un délai de deux à trois semaines. Sauf retournement, Williams devrait être le premier gros renfort estival du nouveau projet barcelonais.

Ces avancées n’empêchent pas le FC Barcelone de garder d’autres options sous la main. Notamment Marcus Rashford. Exilé volontaire sur la Costa del Sol, l’ailier anglais continue de s’entretenir physiquement dans un centre privé de Marbella. L’ailier anglais, en rupture totale avec Manchester United après une saison ratée et des relations tendues avec Erik ten Hag, se tient prêt.

Rashford se prépare à Marbella

Selon Sébastien Vidal, le Barça observe attentivement la situation : un transfert pourrait être envisagé si Manchester United est ouvert à un deal abordable. Le joueur, lui, se verrait bien relancer sa carrière sous le soleil du Camp Nou. Autre dossier qui reste en éveil : Luis Diaz.

Dans l’émission El Chiringuito, le journaliste Edu Aguirre a lâché une petite bombe : Liverpool aurait catégoriquement refusé de discuter avec le Barça concernant l’ailier colombien ! Motif ? Les Reds seraient toujours amers après plusieurs négociations passées avec les dirigeants barcelonais, jugées tendues ou désavantageuses. Résultat : aucun échange n’est envisagé, malgré l’intérêt très concret de Deco pour le joueur colombien. Trois ailiers, trois situations différentes, un seul objectif pour le Barça : reconstruire une attaque de feu. Qui sera l’heureux élu ?

« Le coup d’œil de But FC »

« Si, aujourd’hui, la piste menant à Nico Williams semble la plus avancée, les aléas du mercato ne permettent pas de savoir à coup sûr si le deal se fera au FC Barcelone. Et pour cause : tant que la clause ne sera pas payée, l’ailier espagnol sera un joueur de l’Athletic Bilbao. Ce qui laisse encore la place à toutes les rumeurs possibles, même les plus fantaisistes… »