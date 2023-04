FC Nantes : le message de Kolo Muani à Blas et aux supporters des Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

A mesure que les contre-performances s'enchaînent en championnat, la pression augmente sur les épaules des joueurs du FC Nantes. La zone rouge n'est désormais plus qu'à deux points alors que se profile un match capital contre Troyes dimanche. Antoine Kombouaré a poussé un coup de gueule après la défaite à Auxerre (1-2), demandant à ses joueurs de penser à la finale de la Coupe de France contre Toulouse la semaine prochaine. Mais on peut comprendre que les Canaris aient du mal à faire abstraction de ce sommet puisque tout le monde leur en parle, à commencer par leurs anciens partenaires !

"On va se retrouver directement là-bas parce que je ne vais pas louper cette finale"

Dimanche, Téléfoot a ainsi profité d'une interview avec Ludovic Blas pour lui transmettre un message d'encouragement de Randal Kolo Muani. L'ancien attaquant du FCN, qui a participé à la conquête de la Coupe la saison dernière avant d'être transféré à Francfort durant l'été, a déclaré : "Je suis très très fier de vous, les gars ! Vous m'avez fait vibrer. J'en ai même pleuré. Il reste plus qu'un match. On va se retrouver directement là-bas parce que je ne vais pas louper cette finale. Ensemble !". L'international français sera donc à Saint-Denis, comme des milliers d'autres supporters nantais qui attendent ce match avec impatience. Laissant Antoine Kombouaré bien seul pour détourner l'attention sur la Ligue 1 et la course au maintien...

