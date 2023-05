FC Nantes : un nouvel accroc pour Mostafa Mohamed contre Montpellier ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Mostafa Mohamed est dans la tourmente. Six jours après avoir refusé de porter le maillot arc-en-ciel contre l’homophobie à Toulouse (0-0), l’attaquant de 25 ans pourrait de nouveau glisser sur le banc de touche du FC Nantes. Selon L’Équipe, Pierre Aristouy devrait en effet lui préférer Andy Delort au coup d’envoi. L’ex buteur du MHSC serait entouré de Moses Simon et Ludovic Blas pour affronter son ancienne équipe.

Mohamed peiné par la situation

« Il avait cette double sensation de laisser un peu les potes et en même temps de faire du mal à sa famille. On est rentrés le dimanche soir (de Toulouse), dès le lundi, on a continué à parler de ça avec lui, et on l’a tranquillisé par rapport aux trois matches qui arrivent. Il était très peiné de la situation, a-t-il expliqué. Quand on lui a annoncé son amende, il n’a absolument pas réagi négativement. Il s’est dit que l’affaire était close et qu’on ne parlerait plus de lui sur ce sujet. »

Pour résumer Mostafa Mohamed (25 ans) pourrait de nouveau glisser sur le banc de touche du FC Nantes pour avoir refusé de porter le maillot arc-en-ciel contre l’homophobie dimanche dernier à Toulouse (0-0). Anduy Delort lui serait préféré.

Bastien Aubert

Rédacteur