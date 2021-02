Les infos du jour : le voile levé sur le Kita Circus, les supporters de l'OM passent à l'action

Zapping But! Football Club FC Nantes : le debrief du match face à l'AS Saint-Etienne

La grosse info : la gestion de Kita au FC Nantes passée au crible

Dans son édition du jour, le quotidien l'Equipe revient en détail sur la gestion du FC Nantes version Waldemar Kita. Avec forcément des informations croustillantes.

FC Nantes : Franck Kita, responsable n°1 du "Kita Circus" ?

FC Nantes : quand Waldemar Kita voulait recruter un joueur retraité…

FC Nantes : l'OM, l'investissement, la rigueur… Kombouaré martèle ses convictions

FC Nantes : Mogi Bayat se dédouane totalement de la crise au FCN

Mais aussi :

OM : la première action coup de poing des ultras contre Eyraud est lancée

Les associations de supporters de l'OM ont promis des actions quotidiennes afin de précipiter le départ de Jacques-Henri Eyraud. La première a été lancée ce jeudi à 10h.

ASSE : Mathieu Debuchy a de sérieux arguments pour sa prolongation

L'ASSE prolongera-t-elle le contrat de son capitaine, Mathieu Debuchy (35 ans), alors que celui-ci se termine en juin ? But ! a trouvé 5 bonnes raisons de voter « Pour » !

Juventus : Cristiano Ronaldo n'échappe pas aux critiques après le naufrage à Porto

La Juventus Turin a été battue hier sur le terrain du FC Porto (1-2) en 8es de finale de la Champions League. Et Cristiano Ronaldo y a été en dessous de son niveau habituel au même titre que ses partenaires.

PSG, Real Madrid - Mercato : le Qatar a un plan pour Kylian Mbappé

L'avenir de Kylian Mbappé fait beaucoup parler, encore plus depuis son exploit à Barcelone (4-1) mardi. Le Real Madrid et Liverpool rêvent de le faire venir mais le Qatar a une autre ambition et elle concerne le PSG.

Girondins : le Qatar, les ultras, GACP… De Tavernost lâche quelques vérités cinglantes

PDG du groupe M6, Nicolas de Tavernost revient sur la vente des Girondins de Bordeaux à GACP et King Street il y a deux ans, reconnaissant avoir commis une erreur.