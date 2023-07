FC Nantes, LOSC, OGC Nice - Mercato : des portes de sortie inespérées pour Sissoko et Simon

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Pierre Aristouy ne compte plus sur Moussa Sissko et Moses Simon. Très décevants tout au long de la saison écoulée, malgré un léger mieux pour l’international tricolore en 2023, les deux hommes pourraient rebondir loin de la France. Dans l’émission « Sans contrôle », on a ainsi appris que Sissoko était suivi en Turquie et en Arabie Saoudite.

De l'exotisme pour Sissoko et Simon ?

« La porte est grande ouverte par le club pour un départ », précise l'insider Emmanuel Merceron à son égard sur Twitter. Au sujet de Moses Simon, courtisé par le LOSC et l’OGC Nice, c’est vers un championnat exotique qu’on se dirigerait. Le Golfe est cité.

