FC Nantes - Mercato : revirement de situation pour Lafont ?

Au début de l'été, l'entourage d'Alban Lafont était formel : un départ était inéluctable. Après quatre saisons chez les Canaris, le gardien voulait rejoindre un club se battant chaque année pour les places européennes, et si possible la Champions League. Surtout, il se disait lassé par un dernier exercice usant et un contexte particulier au FCN, où la logique de Waldemar Kita est difficile à suivre. Seulement, près de deux mois après l'ouverture du marché, Lafont est toujours à Nantes.

Il attendra jusqu'au bout une bonne offre

Et il se pourrait bien qu'il ne bouge pas, finalement. Son entourage a fait savoir qu'il envisageait désormais d'honorer sa dernière année de contrat chez les Canaris, faute d'avoir reçu des propositions satisfaisantes. Le marché des gardiens est toujours particulier et il faut de gros changements tout en haut de la pyramide pour qu'il bouge. Ça ne s'est pas produit cette année, ou pas encore. Lafont est prêt à attendre jusqu'aux dernières heures du mercato une opportunité qui le satisfasse. Et si elle n'arrive pas, il passera une cinquième saison en Loire-Atlantique.

