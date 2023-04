Manchester City et l'Inter Milan filent en demi-finales de Champions League

Comme hier soir, il n'y a pas eu de surprise lors des quarts de finale retour de Champions League disputés ce mercredi. Les équipes qui s'étaient imposés la semaine dernière ont validé leur billet pour les demies. A Munich, Manchester City a décroché le nul. L'inévitable Haaland a ouvert le score (57e). Le Norvégien avait manqué un pénalty en première période et avait failli valoir une expulsion à Upamecano mais la sanction a finalement été annulée en raison d'une position de hors-jeu préalable. Kimmich a égalisé sur pénalty à la 83e. Battu 3-0 à l'Etihad, le Bayern n'aura pas fait le poids.

Idem pour le Benfica, qui a perdu à la Luz (0-2) et a longtemps été mené à San Siro avant d'égaliser dans les arrêts de jeu (3-3). L'Inter a ouvert le score par Barella (14e), les Portugais ont égalisé par Aursnes (37e) mais Lautaro a redonné l'avantage aux Nerazzurri (65e) avant que Correa (78e) ne donne une avance confortable aux Intéristes. Mais Antonio Silva a réduit l'écart (86e) et Musa a égalisé à la 95e. Un retour trop tardif.

Place désormais à des demi-finales exceptionnelles, qui offriront un choc entre les deux principaux candidats à un sacre final, le Real et City, avec match aller au Bernabeu le 9 ou 10 mai et retour à l'Etihad une semaine plus tard. L'autre demie s'annonce toute aussi excitante puisqu'elle offre un derby de Milan. Comme en 2003. A l'époque, deux matches nuls avaient sanctionné la stracittadina (0-0 ; 1-1) mais c'était Milan qui s'était qualifié pour remporter sa 6e C1. Le Real, également présent en demie cette année-là, avait, lui, été éliminé (par la Juventus). Bis repetita en 2023 ?

Erling Haaland has scored 35 goals in 27 Champions League games in his career.



48 goals in 41 games as Manchester City player this season.



