Cristiano Ronaldo colle un nouvel éclat à Lionel Messi

Même s'ils ne s'ébrouent plus sur les pelouses européennes, même s'ils ont chacun mis le cap sur des retraites dorées, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo continuent leur lutte à distance. Avec un seul objectif : s'adjuger tous les records de buts. Hier soir, le Portugais, déjà meilleur buteur de l'histoire, de la Champions League et en sélection, a repris ses distances avec l'Argentin dans la catégorie des saisons d'affilée avec au moins un but inscrit.

Messi est à deux longueurs mais a deux ans de moins...

En inscrivant de la tête le deuxième but des siens face à l'US Monastir (4-1) en Arab Club Champions Club, CR7 a frappé pour la 22e saison d'affilée. Soit depuis ses débuts chez les professionnels avec le Sporting. Lionel Messi, lui, en est à 20 après ses débuts marquants avec l'Inter Miami. Mais La Pulga a deux ans de moins. Pour cette catégorie, ça va donc se jouer à celui qui restera le plus longtemps sur les terrains...

