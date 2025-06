ASSE Mercato : option d’achat levée pour Pierre Ekwah, une décision qui fait débat chez les Verts

L’ASSE a levé l’option d’achat pour faire rester Pierre Ekwah dans le Forez. Bonne idée ou pas ? Deux journalistes de la rédaction de BUT FC ! donnent leur avis.

Pierre Ekwah, prêté l’été dernier par Sunderland, a été un joueur clé de l’AS Saint-Étienne la saison dernière avec 30 matchs joués. Et, selon L’Équipe, malgré la relégation du club, l’ASSE a activé son option d’achat à 6 millions d’euros auprès du club anglais, où il était sous contrat jusqu’en 2027. Tout sauf une surprise, étant donné qu’Eirik Horneland avait annoncé la couleur. Cependant, l’avenir du milieu chez les Verts en Ligue 2 reste incertain, plusieurs clubs de premières divisions européennes ayant déjà manifesté leur intérêt.

« Je suis partagé »

« Eirik Horneland a annoncé jeudi à L’Etrat que l’ASSE tentait de faire revenir Pierre Ekwah et j’étais présent. Et surpris. Le montant de l’option d’achat, fixée à 7 millions d’euros il y a un an, me semblait trop élevée pour que l’opération puisse être envisagée. Et j’avoue ne pas avoir été franchement emballé par la saison du milieu défensif. Et Ekwah en L2, dans un club où il a ses repères maintenant, pourquoi pas ? Avec lui, Jaber, Tardieu, Moueffek, voire Bouchouari, et quelques jeunes prometteurs derrière à commencer par Paul Eymard, l’ASSE serait bien fournie. Mais pour être franc, je préférerais que l’ASSE aille chercher un joueur plus expérimenté à ce poste de sentinelle, un 6 plus agressif, du genre Abdoulaye Touré (Le Havre). Un gars plus costaud, qui protègerait mieux la défense en premier rideau, qui équilibrerait mieux l’édifice que ce qu’a pu faire Ekwah en 2024-25. A ce poste-clé, je trouve qu’Ekwah manque quand même un peu trop de dureté. »

Laurent HESS

« Je serais d’avis à ce que Sainté sécurise Ekwah »

« Je rejoins Laurent concernant le prix de l’option d’achat. Il est sûrement un peu trop élevé pour un joueur comme Ekwah, qui a tout de même des qualités. Un montant qui n’a, logiquement, pas posé de problèmes pour Kilmer, aux moyens financiers très importants. Maintenant que Pierre Ekwah appartient à l’ASSE, les dirigeants ont deux choix devant eux : le vendre et réaliser une plus-value, ou le conserver pour la saison de Ligue 2 à venir. La concurrence sera rude, mais maintenant que le dossier est bouclé, je serais d’avis à ce que Sainté sécurise Ekwah, au moins pour cette saison 2025-2026. Comme dit Laurent, il ne pourrait qu’être bénéfique en Ligue 2. Du moins, c’est ce que je crois ».

William TERTRIN