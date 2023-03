Southgate répond à Balogun, un retour majeur à Nice, le Top 10 des salaires des autres clubs de L1

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Girondins de Bordeaux : l'anecdote incroyable de Lecaplain

Grand fan du FCGB, Baptiste Lecaplain a fait une révélation sur la saison passée au micro de RMC Sport. Alors qu'il se trouvait dans le vestiaire avec des membres du staff médical qu'il connaît bien, un joueur dont il n'a pas divulgué l'identité l'a apostrophé, sans lui dire bonjour, en lui disant qu'il souhaitait être figurant dans un film. Que le football n'était pas sa priorité mais faire du cinéma, oui ! A ce moment-là, le FCGB était dernier du championnat et son attaque avait bien du mal à faire parler la poudre (car il s'agissait vraisemblablement d'un joueur offensif)... Lecaplain a conclu : "Après ça, j'ai compris qu'on allait descendre...".

Stade de Reims : Southgate répond à Balogun

Déçu de ne pas avoir été sélectionné en équipe d'Angleterre alors qu'il réalise une super saison avec le Stade de Reims, Folarin Balogun avait écrit sur les réseaux sociaux : « Dans la vie, il faut aller là où tu es apprécié ». Ce qui laissait à penser qu'il pourrait opter pour la nationalité sportive américaine, lui qui est né à New York... Interrogé sur son cas en conférence de presse, le sélectionneur des Three Lions, Gareth Southgate, n'a pas cherché à arrondir les angles : « Nous ne pouvons pas convoquer quelqu’un en équipe première simplement parce que nous ne voulons pas qu’il aille ailleurs. C’est au joueur de juger où son cœur se sent le mieux. Il n’a évidemment pas encore eu d’opportunité en Premier League. Nous devons donc comparer ses buts avec ceux d’Ivan Toney, d’Ollie Watkins ou Eddie Nketiah, qui a très bien saisi l’opportunité qu’il a eue à Arsenal ». Le message est clair : pour espérer être sélectionné, Balogun devra faire ses preuves en Premier League, ou au moins dans un championnat supérieur à la Ligue 1...

OGC Nice : Ndayishimiye a repris l'entraînement

Victime d'une entorse du genou droit lors du match retour d'Europa League Conférence contre Tiraspol (3-1), Youssouf Ndayishimiye a fait son retour à l'entraînement hier mercredi. L'international burundais a enchaîné les courses en solitaire avec un gros bandage au genou. L'OGC Nice a annoncé que son programme individualisé allait se poursuivre, sans toutefois donner une indication sur la date de son retour.

RC Strasbourg : Liénard revient sur son altercation avec Kandil

Lors de la défaite du RC Strasbourg sur la pelouse du LOSC (2-0), le 12 février dernier, une altercation a éclaté entre Dimitri Liénard et Nordine Kandil. Pour les Dernières Nouvelles d'Alsace, le capitaine du RCSA est revenu sur ce clash. "J’ai été élevé à l’ancienne, dans le respect d’un cadre de vie. Sur un terrain ou en dehors, les règles sont faites pour être respectées. Un ancien te parle, tu l’écoutes. Quand ça n’est pas le cas, ça me met hors de moi. C’est un peu comme si la cocotte-minute était arrivée à saturation. À Lille, la soupape a sauté. En mon for intérieur, je me suis dit : 'Maintenant, vous me faites tous chier, on arrête tout !'. Voilà, c’est tombé sur le petit Nordine, mais ça aurait pu être sur un autre."

Toulouse FC : Touzghar vers la Ligue 2 ?

Selon Foot Mercato, le jeune milieu offensif du TFC Ryan Touzghar, pilier de la réserve, est courtisé par le Pau FC. En fin de contrat en juin, il verrait d'un bon œil un départ en Ligue 2 afin de lancer sa carrière au niveau professionnel. Arrivé en 2021 en provenance du Nîmes Olympique, l'international U20 marocain n'a encore jamais joué au plus haut niveau avec les Violets.

Le Top 10 des salaires des autres clubs de Ligue 1

