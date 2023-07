Guion parle Mercato, Todibo attaqué, Rennes gourmand pour Majer, un ex de l’OL au LOSC ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Montpellier : Adams pour remplacer Mavididi

« Tandis que l'attaquant anglais Stephy Mavididi (25 ans) a passé sa visite médicale à Leicester (ANG) samedi, le Nigérian Akor Adams, joueur de Lilleström (Norvège), devrait agir de même à Montpellier, cette semaine », annonce L'Equipe. Auteur de 17 buts et 2 passes décisives en 17 matches la saison passée (toutes compétitions confondues), Akor Adams. Auteur de 17 buts et 2 passes décisives en 17 matches la saison passée (toutes compétitions confondues), Adams a été préféré à Mama Baldé (Troyes), jugé trop cher par le MHSC.

L’émotion d’Akor Adams qui, après le match face à HamKam tout à l’heure, a dit au revoir à ses supporters !😢 pic.twitter.com/I3JPiVetiL — Nordisk Norvège 🇳🇴 (@NordiskNorvege) July 30, 2023

AS Monaco : Disasi file à Chelsea, Salisu et Adarabioyo pour le remplacer

Chelsea et Monaco sont tombés d'accord pour le transfert d'Axel Disasi. L'ASM va empocher 25 M€. Et s'en servir pour recruter deux joueurs Mohammed Salisu (Southampton) dont la visite médicale est prévue en début de semaine, et Tosin Adarabioyo (Fulham).

Stade de Reims : Sierhuis vers les Pays-Bas, Cajuste vers Naples ?

L'attaquant néerlandais Kaj Sierhuis devrait rapidement signer au Fortuna Sittard (D1 néerlandaise). Prêté à Almelo en 2021-2022, l'ancien joueur d l'Ajax s'était gravement blessé à un ligament croisé. Il n'est apparu que 14 fois la saison passée en L1, sans parvenir à marquer le moindre but. TMW croit par ailleurs savoir que Jens Cajuste est une nouvelle cible de Rudi Garcia à Naples.

🔵🇸🇪 Jens Cajuste dello #StadeReims il nome nuovo per il #Napoli 🚨



Centrocampista e nazionale svedese, è il primo nome per il ruolo di vice Anguissa. Piace a dirigenza e allenatore, costi accessibili, può prendere il posto di Diego Demme



➡ @TuttoMercatoWeb pic.twitter.com/H7iOVYDmgm — Marco Conterio (@marcoconterio) July 31, 2023

Mais aussi...

AJ Auxerre : Ayé de retour à l’AJA ?

Après quatre saisons à Brescia en Italie et 93 matches de Serie B (28 buts, 7 passes décisives), 22 rencontres de Serie A (une passe décisive), Florian Ayé va faire son retour en France. Aussi visé par Metz, L’Équipe croit savoir que l'attaquant est finalement attendu à Auxerre (L2) aujourd’hui, club dans lequel il a été formé et où il a évolué jusqu'en 2018 et son départ à Clermont.

RC Strasbourg : Vieira vers un 5-3-2 ?

En attendant d’être totalement fixé sur son effectif, qui pourrait encore bien bouger au mercato estival, L’Équipe croit savoir que Patrick Vieira a ciblé que la meilleure option pour faire évoluer son équipe cette saison serait d’axer ses principes de jeu autour d’un 5-3-2 avant, à terme, de revenir à son 4-3-3 préférentiel.

Stade de Reims : Nakamura ne viendra pas

Alors que la priorité de la suite du mercato est de recruter un ailier gauche, la piste menant au Japonais Keito Nakamura semble s’éloigner. Selon France Bleu, le Stade de Reims a beaucoup travaillé sur ce dossier mais le joueur ne semble pas convaincu à l’idée de venir jouer en France. Le club marnais veut donc prendre son temps dans ses recherches et il n’est pas impossible que le championnat débute sans l’apport de ce nouveau joueur.

Stade Rennais : 30 M€ ou rien pour Majer !

Selon Sky Germany, le prix réclamé par le Stade Rennais (25M€) concernant Lovro Majer apparaît trop élevé pour Wolfsburg pour le moment. Le club allemand a d’autres noms en tête pour renforcer son milieu de terrain. Selon Mohamed Toubache-Ter, Florian Maurice attendrait 30 millions d’euros pour laisser son international croate.

LOSC : Pléa laisse la porte ouverte à Lille

Natif de Lille, Alassan Pléa (32 ans) pourrait-il devenir le remplaçant à venir de Jonathan David, annoncé sur le départ cet été . Interrogé sur cette hypothèse, l’ancien attaquant de l’OL a laissé la porte ouverte. « Si l’occasion se présente, j’y réfléchirai certainement. Je suis né dans la ville, j’ai grandi et j’étais fan du club quand j’étais enfant », a glissé le buteur du Borussia Mönchengladbach au Rheinische Post en en Allemagne.

Et enfin...

Girondins : Guion lâche des indices sur la suite du Mercato

Invité à l’antenne de RMC Sport hier soir, David Guion en a dit beaucoup plus sur la suite du mercato des Girondins. « Nos jeunes joueurs Bokele et Mwanga disposent d’un bon de sortie. Ce sont des joueurs très sollicités et ils devraient nous quitter, a-t-il fait savoir. Je souhaitais apporter une touche technique supplémentaire lors de ce mercato, d’où la venue de Weissbeck. Je souhaitais également plus de maturité devant, Livolant remplit toutes les cases : maturité, expérience, caractère et efficacité. On a très bien avancé dans notre recrutement. On est encore à la recherche d’un milieu de terrain, mais ça commence à sentir bon pour l’effectif définitif. Florian Tardieu ? Pour le moment, on a une autre piste privilégiée ! »

OGC Nice : Villa s’attaque à Todibo; Aït Nouri tout proche ?

Alors qu’il rêve de disputer l’Euro 2024 sous le maillot de l’équipe de France, Jean-Clair Todibo sait qu’il devra réaliser une saison de haut niveau pour donner à Didier Deschamps l’idée de le sélectionner encore une fois l’année prochaine. En attendant, le défenseur central de l’OGC Nice est courtisé. Selon Nice Matin, ‘Ason Villa s’est ainsi ajouté à la longue liste des clubs à ses trousses au mercato. Le Gym ne serait pas vendeur pour moins de 40 à 50 millions d’euros. Par ailleurs, Sports Zone confirme que Rayan Aït Nouri est une cible de Florent Ghisolfi cet été. Ce dernier joue la montre avec Wolverhampton alors qu’il aurait déjà un accord avec l’international algérien.

MHSC : Wahi attend son heure

Courtisé par de nombreux clubs cet été, Elye Wahi est toujours un joueur du Montpellier HSC. Selon Fabrizio Romano, Chelsea va revenir à la charge mais a prévu de faire patienter le club héraultais avant de revenir à la charge ces prochains jours. La finalité serait toujours d'obtenir un transfert et un prêt au RC Strasbourg dans la foulée. Les Blues surveillent deux autres clubs dans ce dossier.

