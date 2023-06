Aouchiche futur adversaire de l’ASSE, le LOSC libéré d'un poids européen, Ménès rassurant sur la vente de Strasbourg

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

L'UEFA va desserrer l'étreinte sur le LOSC Au lendemain de la bonne nouvelle du passage réussi devant la DNCG, le LOSC pourrait enchaîner avec un deuxième feu vert attendu dans quelques jours à l'UEFA. Sous le coup d'un « settlement agreement » du fait du fair-play financier européen, les Dogues pourraient prochainement sortir de trois saisons de sanctions selon le site Le 11 Lillois, bien renseigné sur l'actualité des Dogues. Serré de près depuis le passage de Gérard Lopez, Lille est parvenu à redresser ses finances et a atteindre les objectifs dictés par l'instance. En conséquences, il ne devrait pas y avoir d'amende ni autre sanction pour Paulo Fonseca. Une bonne nouvelle dans l'optique du retour en Coupe d'Europe... Toulouse aura sa réponse la semaine prochaine pour l'Europe Alors que le Toulouse FC a entamé sa restructuration en vue de pouvoir disputer la prochaine Coupe d'Europe avec la démission de Gerry Cardinale (RedBird) de son poste d'administrateur du club haut-garonnais, la réponse ne va plus tarder sur la possibilité des Violets de disputer l'Europe en même temps que le Milan AC, l'autre club du propriétaire. Tuttosport explique que le dossier sera à l'étude à l'UEFA dès le milieu de la semaine prochaine. Outre RedBird qui détient deux clubs, Tony Bloom (Union-Saint-Gilloise, Brighton) et Nassef Sawiris (Aston Villa, Vitoria Guimaraes) doivent aussi trouver une solution...

Et aussi...

Lorient : Adil Aouchiche vers Concarneau ?

La descente aux enfers se poursuit pour Adil Aouchiche (FC Lorient, 20 ans) selon Le Télégramme. Peu utilisé cette saison du côté des Merlus (13 apparitions), l'ancien joueur du PSG et de l'ASSE pourrait rebondir en prêt sans option d'achat du côté de Concarneau, promu en Ligue 2 cet été.

Lorient : le remplaçant de Le Fée déniché au Danemark ?

Enzo Le Fée en partance du FC Lorient, les Merlus travaillent déjà à son remplacement. Si l'on en croit le site Africa Foot, le club breton pourrait trouver son bonheur au Danemark avec l'international tunisien Anis Ben Slimane (22 ans). Lorient est en effet à la lutte avec Galatasaray et un club de Championship sur ce dossier. Une première offre de 2 M€ pourrait partir assez vite pour racheter la dernière année de contrat de l'Aigle de Carthage.

RC Strasbourg : Ménès rassurant sur le rachat du club...

Proche de Marc Keller, Pierre Ménès a évoqué sur son site Pierrot le foot le rachat attendu du RC Strasbourg par l'Américain Todd Boehly. L'intéressé demande de la patience : « Je sais que parmi les fâcheuses tendances des supporters, il y a l'impatience. Cela ne fait pas dix ans que Marc Keller discute avec d'éventuels repreneurs. Il n'y a pas que les gens de Chelsea dans le dossier... Quand des gens arrivent, veulent acheter un club, investir 50 M€ dans les infrastructures plus injecter de l'argent sur le marché des transferts, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Marc Keller n'est pas le seul actionnaire non plus à Strasbourg. Il y a des avocats dans le dossier, ça prend du temps... Soyons patient !»

… Et critique la politique d'Ineos à l'OGC Nice !

Sur son blog, Pierre Ménès est revenu sur le choix de Régis Le Bris (Lorient) comme futur coach de l'OGC Nice. Ce choix interroge l'ancien consultant du CFC : « Le Bris à Nice un pari risqué ? Mais quel est réellement le pari de Nice ? Quelle est la volonté d'Inéos avec ce club ? Qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Quand ils sont arrivés, le but était de concurrencer Paris. Pour l'instant, ce qui serait bien, c'est déjà de se qualifier pour une Coupe d'Europe par le biais du championnat (…) Pour moi, prendre Le Bris n'est pas un gage d'ambitions immédiates mais plutôt de construction dans le temps. C'est une forme de croisée des chemins... »

Stade de Reims : le SDR tient le remplaçant de Balogun (officiel)

Le Stade de Reims a officialisé ce mercredi l'arrivée de l'avant-centre ivoirien, Oumar Diakité, en provenance du RB Salzbourg pour 2,5 millions d'euros et 1 million d'euros de bonus.

Vitesse et percussion sur le front de l'attaque stadiste ! 💥



Le jeune espoir ivoirien 𝗢𝘂𝗺𝗮𝗿 𝗗𝗶𝗮𝗸𝗶𝘁𝗲́ a paraphé en faveur des Rouge et Blanc en provenance du @RedBullSalzburg !



𝘉𝘪𝘦𝘯𝘷𝘦𝘯𝘶𝘦 𝘖𝘶𝘮𝘢𝘳 🤝 — Stade de Reims (@StadeDeReims) June 21, 2023

Pour résumer Le LOSC bientôt libéré de ses contraintes européennes, le Toulouse FC fixé rapidement sur l'Europe, le rachat du RC Strasbourg et quelques rumeurs de Mercato... C'est le Melting-clubs de ce mercredi 21 juin 2023, premier jour de l'été.

