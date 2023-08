ASSE, RC Lens – Mercato : Van Den Kerkhof signe officiellement en Ligue 1 !

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

S’il figurait parmi les pistes de l’ASSE pour la fin du Mercato et que son nom a aussi circulé au RC Lens avant que les Sang et Or n’optent finalement pour Ruben Aguilar (AS Monaco), Kévin Van Den Kerkhof (SC Bastia, 27 ans) quitte quand même la Corse… pour signer en Ligue 1.

Direction Metz pour van den Kerkhof

Il y a quelques minutes, le FC Metz et le SC Bastia ont annoncé le transfert de l’international algérien. Le montant de l’indemnité de transfert n’est pas précisé mais ce mouvement peut laisser quelques regrets aux Verts qui n’ont pas vendu Niels Nkounkou à temps pour se positionner plus concrètement.

En plus de Florian Tardieu, l’ASSE pourrait encore réalisé un coup surprise d’ici à la fin du Mercato si le départ de son international Espoirs à l’Eintracht de Francfort se finalise…

[ ℙ𝕣𝕠 ]



🔥 𝗞𝗲𝘃𝗶𝗻 𝗩𝗮𝗻 𝗗𝗲𝗻 𝗞𝗲𝗿𝗸𝗵𝗼𝗳 𝗲𝘀𝘁 𝗱𝗲́𝘀𝗼𝗿𝗺𝗮𝗶𝘀 𝗺𝗲𝘀𝘀𝗶𝗻.



🤝 𝘉𝘪𝘦𝘯𝘷𝘦𝘯𝘶𝘦 𝘢̀ 𝘯𝘰𝘵𝘳𝘦 𝘯𝘰𝘶𝘷𝘦𝘢𝘶 𝘯𝘶𝘮𝘦́𝘳𝘰 22 !



💫 Âgé de 27 ans, il arrive en provenance de @SCBastia. — FC Metz ☨ (@FCMetz) August 31, 2023

