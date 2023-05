FC Nantes, OGC Nice - Mercato : un club de L1 prêt à relancer Delort !

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Incroyable mais vrai : un club serait déjà prêt à relancer Andy Delort (31 ans) malgré sa fin de saison en queue de poisson ! Et pas n’importe lequel puisqu’il s’agit du Montpellier HSC... sous quelques conditions néanmoins.

« S’il est libre et qu’il passe par là, on discutera »

« Avec la cellule comme le coach, on n’a pas évoqué la possibilité de le récupérer. Je l’ai vu contre Nice, à l’aller, il ne m’a rien dit, n’a jamais émis le souhait de revenir. Il voulait aller à Nantes, grand bien lui fasse. Et je n’ai pas envie de dépenser des millions pour le récupérer, a d’abord affirmé Laurent Nicollin dans Midi Libre avant de nuancer. Entre émettre le souhait et que les choses se fassent, c’est diamétralement opposé. Mais 1, il a une option d’achat si Nantes se maintient. 2, il appartient à Nice, club dont il rêvait de porter les couleurs. Et 3, il faudra que les gens acceptent de le revoir au MHSC. Ça fait beaucoup de paramètres qui font que c’est assez éloigné de se faire […] Dans la vie, on ne peut pas dire ‘je ne boirai jamais ton eau’. Donc il peut un jour revenir comme ne jamais revenir. (…) S’il est libre de tout contrat, qu’il passe par là et veut s’entraîner avec nous, taper dans la balle, on discutera ».

Pour résumer Andy Delort (31 ans) pourrait se relancer dans l’un de ses anciens clubs. Le président Laurent Nicollin n'a en effet pas totalement fermé la porte à un retour de l'attaquant algérien du FC Nantes dans les rangs du Montpellier HSC !

Bastien Aubert

Rédacteur